Windows 11 wirbt via Einstellungen für M365

(Quelle: Twitter @thebookisclosed)

8. Mai 2023 - In einem Insider-Build von Windows 11 hat ein Twitter-User in der Settings-App Werbung für Microsoft 365 und das Microsoft-Konto entdeckt.

Microsoft ist dafür bekannt, immer wieder an unterschiedlichen Stellen im Betriebssystem Werbung für die eigenen Produkte unterzubringen ("Swiss IT Magazine" berichtete zum Beispiel hier und hier ). Jetzt hat Twitter-User "Albacore" in einem aktuellen Insider-Build von Windows 11 Werbung in der Settings-App entdeckt . Auf der Starseite der Systemeinstellungen erscheint die Anregung, es doch bitte mal mit Microsoft 365 zu probieren – natürlich sehr prominent an oberster Stelle platziert (siehe Bild). Im Bereich Accounts wird zudem das Microsoft-Konto beworben, das es anders als ein lokales Konto auf dem Rechner ermögliche "das Beste aus Windows herauszuholen".