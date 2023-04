Schluss mit Feature Updates für Windows 10

28. April 2023 - Microsoft hat bestätigt, dass es sich beim vergangenen Herbst veröffentlichten Release 22H2 um die letzte Version von Windows 10 gehandelt hat. Daneben hat der Konzern eine erste LTSC-Version von Windows 11 angekündigt.

Bei der im vergangenen Herbst veröffentlichten Windows-10-Version 22H2 handelt es sich um die finale Version des Betriebssystem, wie Microsoft in einem Tech-Community-Artikel bestätigt hat. Damit wird es künftig keine neuen Funktionen mehr für Windows 10 geben und Microsoft wird sich darauf beschränken, Windows 10 im Monatstakt noch mit Security-Updates zu versorgen. Die Support-Phase wird Microsoft dann am 14. Oktober 2025 beenden. Das Support-Ende betrifft allerdings nicht die LTSC-Version (Long-Term Servicing Channel) von Windows 10 Enterprise. Wie den Lifecycle-Seiten zu entnehmen ist, endet diese erst am 12. Januar 2027.Microsoft empfiehlt allen Anwendern, bis zum Stichtag auf Windows 11 umzusteigen. Dazu hat Microsoft angekündigt, in der zweiten Hälfte 2024 eine erste LTSC-Version von Windows 11 veröffentlichen zu wollen. Weitere Details zu diesem LTSC- Release will Microsoft zu einem späteren Zeitpunkt via die Release-Health-Seiten bekanntgeben. (rd)