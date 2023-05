Microsoft stellt kostenlose Dev-VMs mit Windows 11 bereit

2. Mai 2023 - Für die Evaluierung der Entwicklungsumgebung auf Windows 11 stellt Microsoft bis Mitte Juni kostenlose Windows 11 VMs mit vorinstallierten Tools für Entwickler bereit.

Microsoft stellt neu kostenlose Testversionen für virtualisierte Entwicklungsumgebungen auf Windows 11 bereit. Verfügbar sind dabei vier verschiedene Versionen zur Virtualisierung: Vmware, Hyper-V (Gen2), Virtualbox sowie Parallels. Gültig ist das Angebot bis zum 18. Juni 2023. Nach Ablauf dieser Frist wird sich der Desktop-Hintergrund schwarz einfärben, eine entsprechende Meldung wird angezeigt und die VM schaltet sich alle Stunde selbst ab.Vorinstalliert auf den virtuellen Entwickler-Maschinen sind eine Windows 11 Enterprise Version zur Evaluierung, eine Visual Studio 2022 Community Edition mit UWP, .NET Desktop, Azure und Windows App SDK for C#, ein Windows Subsystem für Linux mit Ubuntu, Windows Terminal sowie der aktivierte Developer Mode. Mehr Informationen und die Download-Links für die VMs finden sich an dieser Stelle. (win)