Microsoft versteckt wieder mal Werbung in Windows

(Quelle: Twitter @thebookisclosed)

8. November 2022 - Im Startmenü von Windows 11 erscheint bei einigen Usern eine Option zum File-Backup, die jedoch nur den kostenpflichtigen Dienst Onedrive startet und implizit zum Abonnement auffordert.

Microsoft hat schon des Öfteren mehr oder weniger getarnte Werbung in der Windows-Oberfläche untergebracht, zum Beispiel im File Explorer. Ziemlich dreist ist der neueste Streich der Redmonder: Beim Anklicken des User-Icons im Startmenü von Windows 11, das ansonsten etwa zum Ausloggen genutzt wird, erscheint das Angebot "Back up your files". Dahinter versteckt sich aber nicht etwa eine entsprechende Funktion des Betriebssystems selbst, sondern Onedrive mit der impliziten Aufforderung, doch bitte den Dienst zu abonnieren. Das neue "Feature" hat Twitter-User Albacore in einem lebhaft diskutierten Tweet dokumentiert.Allerdings lassen sich die im Startmenü präsentierten Empfehlungen auf Wunsch deaktivieren. Ein generelles Werbe-Opt-out gibt es jedoch nicht. Im Gegenteil: Es geht sogar das Gerücht, dass Microsoft eine werbefinanzierte Variante von Windows herausbringen will, die dann auf Billig-Rechnern vorinstalliert werden soll, wie "Winfuture" berichtet . (ubi)