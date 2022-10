Windows 11 verhindert Auswerfen von USB-Sticks

24. Oktober 2022 - Durch einen Bug in Windows 11 kann es vorkommen, dass USB-Sticks nicht ausgeworfen werden können und stattdessen eine Fehlermeldung angezeigt wird. Schuld ist offenbar der Task Manager von Windows 11.

Ein Bug in Windows 11 führt dazu, dass Nutzer eingesteckte USB-Sticks nicht mehr auswerfen können, wie "Techradar" berichtet . Wie verschiedene Nutzer schreiben, soll es beim Versuch, einen Stick auszuwerfen erst zu einem kurzen Aussetzer kommen, anschliessend wird eine Fehlermeldung angezeigt, in der es heisst, dass das Gerät noch verwendet werde und nicht ausgeworfen werden könne.Es scheint noch nicht viele Daten zum Bug zu geben, der Fehler tritt aber offenbar auf, wenn der Task Manager geöffnet ist. Normalerweise lassen sich die Flash Drives einfach via Rechtsklick via den Menüpunkt Auswerfen entfernen. Das einfache Ausstecken eines USB-Sticks ist in den meisten Fällen unproblematisch, kann unter Umständen aber dazu führen, dass die gespeicherten Daten im Anschluss korrupt sind, im schlimmsten Fall wird der ganze Stick unbrauchbar. Es wird daher empfohlen, USB-Sticks regulär über den erwähnten Punkt im Kontextmenü auszuwerfen, was nach dem Schliessen des Task Managers auch wie gewohnt klappen sollte. (win)