Die beliebtesten Gratis-Apps fürs Internet

28. April 2023 - Wer sich im Internet bewegt, kann auf Freeware- und Open-Source-Apps kaum verzichten. Wir stellen jene 10 Anwendungen fürs Internet vor, die in den vergangenen Wochen am meisten aus unserer Freeware-Library heruntergeladen wurden.

In den letzten 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Internet-Anwendungen angeführt von WhatsApp Desktop, einem praktischen Tool, dass die Funktionen der Mobile App auch auf dem Desktop-Rechner zur Verfügung stellt. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielten Outlook Viewer, ein Tool, um Outlook-Postfächer ohne Outlook zu öffnen, sowie der Opera-Browser, der funktional einiges mehr bietet als Chrome, Firefox und Konsorten.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Apps fürs Internet präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)