Die 10 beliebtesten Gratis-Grafikprogramme

Die 10 beliebtesten Gratis-Grafikprogramme

24. März 2023 - Für die meisten Grafik-Aufgaben stehen höchst leistungsfähige Freeware-Anwendungen zur Verfügung. Wir stellen jene 10 Grafik-Programme vor, die in den letzten Wochen am meisten aus unserer Freeware Library heruntergeladen wurden.

In den vergangenen Wochen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Grafik-Anwendungen angeführt von Webp Converter, einem Konvertierungsprogramm für das Webp-Grafikformat.



Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielten Hornil StylePix, eine Bildbearbeitung, die auch mit Malwerkzeugen auftrumpfen kann, sowie Quick Image Comment, ein kompaktes Tool für die massenhafte Änderung von Metadaten in Bilddateien.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Grafikprogramme präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)