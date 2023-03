Die 10 beliebtesten Gratis-Apps für MP3-Liebhaber

10. März 2023 - Wenn es um die Bearbeitung und Verwaltung von MP3s und anderen Audio-Files geht, führt kaum ein Weg an den zahllosen Freeware-Anwendungen vorbei. Wir stellen jene 10 Audio-Apps vor, die in den letzten Wochen am meisten aus unserer Freeware-Library heruntergeladen wurden.

In den vergangenen 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Audio-Programme angeführt von Fre:ac, einem CD-Ripper und Formatwandler, der die Tracks auch gleich automatisch korrekt anschreibt. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erreichten die vielseitige Musikverwaltung MusicBee wie auch der Open-Source-Audio-Editor Audacity, mit dem sich Audio-Daten in verschiedenster Hinsicht bearbeiten lassen.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Tools für MP3-Liebhaber präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)