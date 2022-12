Die 10 beliebtesten Gratis-Internet-Anwendungen

2. Dezember 2022 - Bei der Internetnutzung geht kaum etwas ohne Freeware-Anwendungen. Wir stellen jene 10 Internet-Apps vor, die in den letzten 30 Tagen am meisten aus unserer Freeware-Library geladen wurden.

In den vergangenen 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie Internet einmal mehr angeführt von Coolutils Outlook Viewer, einem praktischen Tool, mit dem man Outlook-PST-Dateien auch ohne Outlook einsehen kann. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielten der beliebte Open-Source-Client Thunderbird wie auch der Opera-Browser, der neben vielen anderen Features auch über eine integrierte VPN-Funktion verfügt.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Internet-Anwendungen präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)