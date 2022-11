Die 10 beliebtesten Gratis-Apps für Videos

Die 10 beliebtesten Gratis-Apps für Videos

18. November 2022 - Für die meisten Aufgaben im Zusammenhang mit Videos existieren höchst leistungsfähige Freeware-Tools. Wir stellen die 10 Video-Applikationen vor, die in den letzten Wochen am meisten aus unserer Freeware Library heruntergeladen wurden.

In den vergangenen 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Video-Anwendungen angeführt von Shotcut, einer Open-Source-Video-Bearbeitungslösung mit Multi-Track-Timeline und diversen Filtern. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erreichten die einfach zu bedienend Schnittlösung Free Video Editor wie auch die im professionellen Bereich angesiedelte Post-Produktions-Suite DaVinci Resolve.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Apps fürs Videos präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)