Die 10 beliebtesten Gratis-Tools fürs Datei-Management

Die 10 beliebtesten Gratis-Tools fürs Datei-Management

10. Februar 2023 - Gerade wenn es um den effizienten Umgang mit Dateien geht, vermögen Freeware-Tools so manche Lücke in Windows zu schliessen. Wir stellen jene 10 Datei-Tools vor, die in den letzten Wochen am meisten aus unserer Freeware Library heruntergeladen wurden.

In den vergangenen Wochen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Datei-Tools angeführt von Free Commander. Die Alternative zum Windows Explorer verfügt über integrierte Datei-Betrachter und versteht sich auch mit dem Synchronisieren von Verzeichnissen. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielten der äusserst schlanke Datei-Manager QDir wie auch das rasant schnelle Suchwerkzeug Ultrasearch, das Dateien im Handumdrehen findet.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Tools fürs Datei-Management präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)