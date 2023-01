Die 10 beliebtesten Gratis-Apps fürs Office

27. Januar 2023 - Für quasi alle Aufgaben im Büro bietet die Freeware-Szene brauchbare Gratis-Anwendungen. Wir stellen jene 10 Office-Apps vor, die in den vergangenen Wochen am meisten aus unserer Freeware Library heruntergeladen wurden.

In den lezten Wochen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Office-Apps angeführt von Adress Little, einer schlanken Adressverwaltung mit Passwort-Schutz und integrierter Backup-Funktion. Ebenfalls hohe Downloadzahlen erzielten die Adressverwaltung Efficient Address Book wie auch das Wissensmanagement-System Zotero, mit der sich quasi beliebige Informationen verwalten lassen.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Apps fürs Office präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)