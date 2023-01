Die 10 beliebtesten Gratis-System-Utilities

6. Januar 2023 - Erst mit den geeigten Tools lässt sich Windows optimal nutzen. Wir stellen jene 10 Windows-Utilities vor, die in den vergangenen Wochen am meisten aus unserer Freeware Library heruntergeladen wurden.

In den letzten Wochen wurden die Download-Charts in der Utilities-Kategorie angeführt von Crystal Disk Info, einem zuverlässigen Tool zur Betriebsüberwachung von Festplatten. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielten die beiden Harddisk-Partitionierungswerkzeuge Amomei Partition Assistant sowie MiniTool Partition Wizard, die beide Partitionsänderungen über eine grafische Benutzeroberfläche erlauben.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-System-Utilities präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)