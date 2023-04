Google Meet bekommt 1080p-Auflösung

(Quelle: Google)

27. April 2023 - Google Meet bietet für ausgewählte Accounts neuerdings 1080p-Auflösung für Videocalls. Bedingung sind eine entsprechende Kamera sowie genügend Rechenleistung.

Google startet das Rollout einer höheren Auflösung für die Kommunikationslösung Google Meet. Ausgewählte Google Workspace Accounts können das Feature ab sofort ausprobieren, wie Google in einem Blogbeitrag verkündet . Falls man Teil der Testgruppe ist, wird man vor dem Meeting mit einer Prompt darauf hingewiesen, dass man die 1080p-Auflösung im Meeting aktivieren kann. Per Standardeinstellung ist die Full-HD-Auflösung deaktiviert. Ob und falls ja wann das Feature für alle Google Workspace Accounts wird, ist unbekannt.Das ganze klappt natürlich jedoch nur, wenn eine entsprechende Kamera installiert und die notwendige Rechenpower verfügbar ist. Für Admins von Unternehmens ergänzt Google weiter, dass es bisher keine Möglichkeit gibt, die 1080p-Auflösung mit den Admin Tools zu verwalten. Im Help Center bietet man weitere Informationen dazu. (win)