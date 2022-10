Google Meet schreibt bei Sitzungen mit

(Quelle: Google)

11. Oktober 2022 - Google stattet seinen Videokonferenzdienst mit automatischen Transkriptionen von Sitzungen aus, die dann per Google Docs verfügbar gemacht werden.

Wer bei Meetings nicht ständig hundertprozentige Aufmerksamkeit leisten will, kriegt nun Hilfe von Google Meet. Der Hersteller hat nämlich angekündigt seinen Videokonferenzdienst mit automatischen Transkriptionen von Sitzungen auszustatten ( via "Techcrunch"). Bisher war man hierfür auf Lösungen von Drittanbietern angewiesen.Die Umsetzung des Transkriptions-Dienstes lässt allerdings noch zu wünschen übrig. Der im Meeting abgehörte Text wird am Ende als Transkript in voller Länge auf Google Docs verfügbar gemacht. Darüber hinaus bietet die neue Funktion noch keine weiteren Vorteile. Die Funktion ist derzeit nur in Englisch verfügbar, soll aber im Jahr 2023 auch für die Sprachen Deutsch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch folgen. (rf)