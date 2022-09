Android-Versionen: 11 vor 10, 9 und 12

(Quelle: SITM)

5. September 2022 - Mit 27 Prozent der erfassten Geräte ist Android 11 die meistverbreitete Android-Version. Android 12 kommt erst auf 13,5 Prozent, für die neueste Version 13 gibt es noch keine Zahlen.

Android 11 ist mit einem Anteil von 27 Prozent nach wie vor die am weitesten verbreitete Version von Googles Mobilbetriebssystem. Dahinter folgt mit 22,3 Prozent Android 10. Die (fast) aktuelle Version Android 12 folgt mit 13,5 Prozent erst auf Platz 4 – während die schon etwas bejahrte Version 9 noch mit 14,5 Prozent punktet. Von der allerneuesten Version 13 fehlen die Angaben noch.



Diese Zahlen findet man in der Entwicklungsumgebung Android Studio, wenn man beim Anlegen eines neuen Projekts die Option "Help me choose" anklickt. Dann erscheint das oben angezeigte Bild. Die genannten Zahlen geben den Stand vom 4. August 2022 wieder. Die noch älteren Versionen liegen allesamt weit unter 10 Prozent, am meisten Geräte laufen hier noch unter Android 8.1 (7,9%), während die Anteile der weiteren Versionen jeweils 3,5 Prozent (Android 6) oder weniger betragen. Die Erhebung umfasst jeweils einen Zeitraum von sieben Tagen und erfasst alle Geräte, die einen Google-Dienst nutzen und am Internet hängen. (ubi)