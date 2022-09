Pixel 6: Rollback auf Android 12 wird möglich

(Quelle: Pixabay/gfkDSGN)

2. September 2022 - Bis anhin war es nicht möglich, auf Pixel-6-Geräten mit Android 13 wieder zur Version 12 zurückzukehren. Jetzt hat Google dies geändert und entsprechende Developer Support Images bereitgestellt.

Google will es Entwicklern fortan ermöglichen, ihre Pixel-Geräte nach einem Upgrade auf Android 13 wieder auf den Stand der Version 12 zurückzubringen ("Swiss IT Magazine" berichete ). Bis anhin wurden solche Downgrades bei Pixel-6-Geräten über einen sogenannten Anti-Rollback-Counter verunmöglicht. Hingegen konnte man bei den Geräten der vierten und fünften Generation problemlos zurückkehren.Damit dies nun auch beim Pixel 6, beim Pixel 6a und beim Pixel 6 Pro möglich ist, hat Google jetzt Developer Support Images bereitgestellt. Wie es in einer Release-Ankündigung heisst, basieren die Images auf Android 12 inklusive dem 12L-Update. Google betont, dass sich Geräte mit dem Developer Support Image jederzeit auf den aktuellsten Public-Build von Android flashen lassen, hingegen sei eine Rückkehr auf frühere Android-12-Images nicht möglich. Dazu unterstreicht Googl, dass ein Wechsel auf oder von einem Developer Support Build einen vollen Reset erfordere und dadurch alle Anwenderdaten auf dem Gerät gelöscht werden. (rd)