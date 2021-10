Google gibt Android 12 frei

(Quelle: Google)

5. Oktober 2021 - Google hat den Quellcode für die neueste Version seines Betriebssystems Android freigegeben. Android 12 wird in den nächsten Wochen zunächst für Geräte der Pixel-Reihe ausgerollt.

Eigentlich war davon die Rede, dass Android 12 am 4. Oktober erscheinen sollte. Google hat sich nur bedingt daran gehalten und zunächst den Quellcode des Betriebssystems im Android Open Source Program (AOSP) veröffentlicht. Wie das Unternehmen in einem Blog-Beitrag bekanntgibt, sei dieser Schritt als offizieller Release von Android 12 zu werten. Beglückt werden damit in den nächsten Wochen vorerst die hauseigenen Geräte der Pixel-Reihe. Später im Verlauf des Jahres sollen auch Besitzer von Smartphones der Marken Samsung Galaxy, Oneplus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo und Xiaomi das neue Android installieren können. Wie Google weiter erklärt, hätten über 225'000 Nutzer Version 12 von Android getestet und über 50'000 Probleme gemeldet. Man wolle im Rahmen des Andoird Dev Summit (siehe Video), das vom 27. bis 28. Oktober stattfinden wird, näher auf die Features der aktuellsten Version des Smartphone-Betriebssystems eingehen.