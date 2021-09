Google bringt Beta 5 von Android 12

(Quelle: Google)

10. September 2021 - Mit der Beta 5 hat Google den Release Candidate und damit die letzte Vorabversion vor dem Launch der finalen Ausführung von Android 12 veröffentlicht.

Nachdem Google vor rund vier Wochen mit der Beta 4 von Android 12 Plattform-Stabilität erreicht hat ("Swiss IT Magazine" berichtete ), wurde mit der jetzt veröffentlichten Beta 5 schliesslich der Release Candidate nachgeschoben. Der Internetriese fordert im Android Developers Blog die Entwickler auf, Ihre Anwendungen mit der letzten Vorabversion zu testen. Erstmals ist dies auch für Besitzer des Pixel-Modells 5a möglich.Was die Neuerungen anbelangt, so findet sich in der Beta 5 eine überarbeitetes Uhren-Widget mit aufgefrischtem optischem Outfit nach dem Material You Design. Ebenfalls entsprechend visuell überarbeitet wurde die Taschenrechner-App. Daneben kann der Pixel Launcher mit einer schnelleren Suchfunktion aufwarten. Eine ausführliche Beschreibung aller Neuerungen der Beta 5 haben die Kollegen von "XDA-Developers" zusammengestellt Mit der finalen Version sei in wenigen Wochen zu rechnen, kündigt Google an, womit wohl mit einem Release-Termin in der ersten Oktoberhälfte gerechnet werden kann. (rd)