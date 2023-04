Finaler Release von Ubuntu 23.04 veröffentlicht

(Quelle: Canonical)

21. April 2023 - Ubuntu 23.04 kommt mit dem neuen Linux-Kernel 6.2 sowie Gnome-Desktop 44 und unterstützt als bisher einzige Linux-Distribution die native Benutzerauthentifizierung via Azure Active Directory.

Nachdem Canonical anfangs Monat die Beta-Version von Ubuntu 23.04 veröffentlicht hat, ist die neue Linux-Version ab sofort in der finalen Ausführung verfügbar. Der Release mit Codenamen "Lunar Lobster" kommt mit dem aktuellen Linux-Kernel 6.2 sowie dem jüngsten Gnome-Desktop in der Version 44. Dazu präsentiert er sich mit überarbeitetem Installationsprogramm, das auf Server- wie Desktop-Installationen durch die Installations-Engine Subiquity dieselben automatischen Konfigurationsabläufe bietet.Darüber hinaus kann Ubuntu Desktop 23.04 laut Hersteller als erste und einzige Linux-Distribution mit einer nativen Benutzerauthentifizierung via Azure Active Directory aufwarten. Microsoft 365 User können damit Ubuntu-Desktops mit denselben Anmeldedaten authentifizieren, die auch für Azure verwendet werden. Weiter verfügt Ubuntu 23.04 über die neuesten Runtimes und Toolchains für Python, Java, Go, C, C++, Rust oder .Net. Ebenfalls an Bord sind die aktuellen Versionen von Docker und Containerd, die verbesserte Containersicherheit und Lifecycle-Management versprechen.Ubuntu 23.04 steht als Desktop- und Server-Image per sofort zum Download zur Verfügung. (rd)