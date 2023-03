Beta von Ubuntu 23.04 verfügbar

(Quelle: Canonical)

31. März 2023 - Vom Interims Release Ubuntu 23.04 steht per sofort eine Beta-Version zur Verfügung. Neben dem Linux-Kernel 6.2 verfügt die neue Ubuntu-Beta auch über Gnome 44.

Linux-Spezialist Canonical hat die Beta-Version von Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster" veröffentlicht. Bei Ubuntu 23.04 handelt es sich um einen Interims Release mit einer Support-Unterstützung von lediglich neun Monaten.Die neue Version verfügt über den Linux-Kernel in der Version 6.2 wie auch über einen neuen Flutter-basierten Installer. Ebenfalls an Bord ist Gnome-Desktop in der Version 44, der gerade erst verfügbar geworden ist und mit vielen Detailverbesserungen aufwarten kann. Darüber hinaus finden sich alle klassischen Open-Source-Apps in der jeweils neuesten Version, inklusive Firefox 111, Thunderbird 102 oder LibreOffice 7.5.Die neue Beta-Version steht mit Images für Desktop und Server mit Grössen von 4,5 GB respektive 2,5 GB zur Verfügung. Die Veröffentlichung der finalen Version von Ubuntu 23.04 wurde für den 20. April in Aussicht gestellt. (rd)