Ubuntu Desktop neu auf AWS verfügbar

(Quelle: AWS)

30. September 2022 - AWS hat das Amazon-Workspace-Angebot um Ubuntu Desktops erweitert. Bis anhin waren lediglich virtuelle Desktops für Windows sowie Amazon Linux verfügbar.

Bis anhin beschränkten sich die virtuellen Desktop-Lösungen von Amazon Workspaces auf die Windows-Plattform sowie Amazons hauseigene Linux-Lösungen. Ab sofort wird das Angebot ergänzt um Canonicals Ubuntu Desktops, wie AWS via Blog-Post bekanntgibt . Mit dem Schritt stellt AWS via Public Cloud eine verwaltete Virtual Desktop Infrastructur zur Verfügung, wobei Ubuntu Desktop insbesondere für Entwickler positioniert wird, von denen 66 Prozent Canonicals Linux-Distribution benutzen sollen.Zum Launch kommt auf Amazon Workspaces die LTS-Version von Ubuntu 22.04 zum Einsatz, wobei Canonical das Image für die Entwicklung in der Cloud optimiert hat. Der virtuelle Ubuntu-Desktop wird in den bestehenden Value-, Standard-, Performance-, Power- oder Power-Pro-Bundles angeboten. Die Konfigurationen beginnen bei einer vCPU mit zwei GB RAM und reichen bis acht vCPUs mit 32 GB RAM. Die Workspace-Angebote werden entweder zum Fixpreis pro Monat ab 23 Dollar angeboten und können auch im Stundentakt verrechnet werden ab 19 Cents pro Stunde. (rd)