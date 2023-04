Outlook für Mac neu mit Profil-Unterstützung

(Quelle: Microsoft)

14. April 2023 - Wer Outlook auf einem Mac einsetzt, kann schon bald mit mehreren Profilen arbeiten. Vorläufig steht das Feature erst in einer Preview-Version für die Teilnehmer am Insider-Programm zur Verfügung.

Microsoft baut das Feature-Set des Mail-Clients Outlook für die Mac-Plattform weiter aus. Nachdem man sich anfangs März dazu entschieden hat, Outlook für MacOS kostenfrei abzugeben und keine Microsoft-365- oder Office-Lizenz mehr dafür vorauszusetzten, folgt nun der nächste Schritt.Wie Microsoft via Blog-Beitrag ankündigt , lassen sich in Outlook für Mac neu Profile erstellen, beispielsweise eines für ein Arbeitskonto und eines für private Belange. Wird dann etwa das private Profil gewählt, wird man von beruflichen Meldungen verschont und umgekehrt. Dabei lassen sich so viele Profile erstellen, wie benötigt werden; es existiert keine Limite.Das Umschalten zwischen den Profilen lässt sich per Tastaturkürzel erledigen, indem die Control- und die Tab-Taste gleichzeitig gedrückt werden. Ebenfalls möglich ist das automatische Umschalten via Siri-Automatisierung. So kann während den Arbeitsstunden etwa automatisch das Job-Profil aktiviert werden und nach Dienstschluss wird auf das private Profil umgeschaltet. Damit weiter sofort ersichtlich ist, welches Profil gerade aktiv ist, lassen sich dieselben via Themes mit unterschiedlichen Farben ausstatten.Die neue Profilunterstützung in Outlook für Mac wird aktuell erst Teilnehmern des Insider-Programms in der Version 16.70 oder höher zur Verfügung gestellt. (rd)