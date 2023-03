Microsoft stellt Outlook für MacOS kostenlos bereit

(Quelle: Microsoft)

7. März 2023 - Bis anhin brauchte man ein Microsoft-365-Abo oder eine Office-Lizenz, um Outlook auf dem Mac zu nutzen. Neu wird der Mail-Client kostenlos für jedermann bereitgestellt.

Microsoft hat via Tech Community angekündigt , dass Outlook für MacOS ab sofort kostenlos bereitgestellt wird. Damit bekommen Mac-User eine Alternative für integrierten Mail-Client von MacOS spendiert. Bis anhin war für die Nutzung von Outlook auf dem Mac entweder ein Abo von Microsoft 365 oder aber eine Office-Lizenz vonnöten. Erhältlich ist Outlook für den Mac via den Mac App Store Microsoft schreibt, dass Outlook für den Mac die Integration von Gmail-, iCloud-, Outlook.com-, Yahoo!- und IMAP-Accounts ermögliche. Das User Interface der Mail- und Kalender-App ist dabei wie auch die Funktionalität an MacOS angepasst. Zudem verspricht Microsoft , die Anwendung künftig noch auszubauen. Unter anderem sollen schon bald Outlook-Profile eingeführt werden, um E-Mail-Accounts mit Apples Fokus-Funktion zu verknüpfen, so dass man zum Beispiel Benachrichtigungen besser steuern kann. Zudem schreibt Microsoft , dass man Outlook für den Mac aktuell von Grund auf neu entwickle, so dass das Programm künftig schneller und zuverlässiger werden soll. (mw)