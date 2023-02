Spamfilter-Probleme in Outlook

(Quelle: Depositphotos.com)

22. Februar 2023 - Offenbar ist es in den letzten Tagen zu einem Ausfall der Spam-Filter von Outlook gekommen, so dass Spam- und Phishing-Mails im Posteingang der Nutzer landeten.

Wer in den letzten Tagen mit überdurchschnittlich viel Spam im Outlook-Posteingang konfrontiert war, darf die Schuld wohl Microsoft geben. Denn offenbar haben defekte E-Mail-Filter bei Microsoft dafür gesorgt, dass Spam- und Phishing-Mails nicht im dafür vorgesehenen Junk-Ordner, sondern im regulären Postfach gelandet sind. Dies berichtet unter anderem "Bleeping Computer" unter Berufung auf Soziale Medien und Microsofts Community-Website . Betroffen waren offenbar sowohl die Desktop-App von Outlook als auch die mobilen Clients.Microsoft hat laut "Bleeping Computer" bestätigt, dass Spam- und Phishing-Mails zum Teil direkt in den Inboxen der Nutzer gelandet ist, zudem erklärte der Softwarekonzern, dass betroffene Nutzer teilweise auch mit Performance-Problemen in Outlook zu kämpfen hätten. Man habe das Spamfilter-Problem aber beheben können. Wie allerdings zu lesen ist, sollen gewisse Nutzer nach wie vor über erhöhtes Spam-Aufkommen klagen. (mw)