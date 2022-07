Google Kalender schützt neu vor Spam-Nachrichten

21. Juli 2022 - Google erweitert seinen Kalender um eine Funktion, die vor Spam-Nachrichten schützt. Neu kann die automatische Intergrierung von Einladungen unbekannter Personen in den Google Kalender blockiert werden.

Bereits vor drei Jahren wollte Google gegen Spamnachrichten und -anfragen im Google Kalender vorgehen. Nachdem sich die Fortschritte diesbezüglich in Grenzen hielten, ist es nun so weit, wie Google per Blog-Beitrag mitteilt. Mit der neuen Funktion Bekannte Absender können Einladungen von unbekannten Personen präventiv blockiert werden.Bisher fügte der Google-Kalender Ereignisse automatisch hinzu, wenn sie per Mail hineinflatterten – unabhängig davon, wer sie ausstellte. Dies konnte nur verhindert werden, indem das automatische Hinzufügen von Terminen vollständig deaktiviert wurde, was aber dazu führte, dass jede Einladung manuell bearbeitet werden musste.Neu können Einladungen von Personen, die man nicht kennt, separat blockiert werden. So besteht weiterhin die Möglichkeit, dass erwünschte Einladungen automatisch als Ereignis im Google Kalender integriert werden. Dieser Spamschutz wird folgender Massen aktiviert: Über die Google-Kalender Einstellungen geht es weiter zu den Ereigniseinstellungen, wo im Dropdown-Menü "Einladungen zu meinem Kalender hinzufügen" die Option "Nur wenn der Absender bekannt ist" ausgewählt werden kann. Danach werden automatisch nur Einladungen von Personen in den Kalender integriert, die sich auf der entsprechenden Kontaktliste befinden, mit denen bereits interagiert wurde oder die über dieselbe Domain verfügen. (rf)