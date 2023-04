Die 10 beliebtesten Gratis-Anwendungen für Videos

15. April 2023 - Für die Bearbeitung von Videodaten bietet die Freeware-Szene diverse Anwendungen, die professionellen Lösungen kaum nachstehen. Wir stellen jene 10 Video-Apps vor, die in den letzten Wochen am meisten aus unserer Freeware Library heruntergeladen wurden.

In den vergangenen Wochen wurden die Download-Charts in der Kategorie Video einmal mehr angeführt von DaVinci Resolve, einer umfassenden Lösung für die Video- und Audio-Postproduktion.



Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielte der GOM-Player, ein omnipotenter Multimedia-Player, der vor kaum einem Format passen muss. Auf den dritten Platz geschafft hat es schliesslich Shortcut, ein Open-Source-Video-Editor mit Multitrack Timeline und diversen Filtern.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Anwendungen für Videos präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)