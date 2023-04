Fachhochschule Ost wirbt im Metaverse

(Quelle: Fachhochschule Ost)

13. April 2023 - Potenzielle Studenten der Fachhochschule Ost können die Infoveranstaltung zum Studiengang Wirtschaftsinformatik neu auch im Metaverse besuchen. Die Schule möchte sich damit digital affin präsentieren und interessiertes Publikum besser abholen.

Das Departement Wirtschaft der Ostschweizer Fachhochschule (Ost) bietet Infoveranstaltungen zum Studiengang Wirtschaftsinformatik neu auch im Metaverse an. Damit möchte die Fachhochschule potenzielle Studierende ansprechen, die bereits Erfahrungen im Metaverse gesammelt haben oder offen sind, sich darauf einzulassen. Während der virtuellen Veranstaltung wird den Teilnehmenden der Studiengang auf greifbare Art und Weise nähergebracht. Die Teilnehmenden werden auch dazu eingeladen, an einem kleinen Spiel teilzunehmen, welches den Studiengang veranschaulicht.



Um an der virtuellen Veranstaltung teilnehmen zu können, müssen die Teilnehmenden einen Avatar bestimmen. Anschliessend werden sie über verschiedene Wegweiser durch den Space geführt. Im sogenannten zentralen Space bietet die Schule Videos, Plakate und Links zum Studium allgemein, zu verknüpften Praxisprojekten sowie zum Thema Auslandsemester an. Darüber hinaus kann man sich dort mit dem Studiengangsleiter austauschen und Fragen stellen. Weiter stellt die Fachhochschule Räume zur Verfügung, wo am virtuellen Lagerfeuer mit anderen Studierenden diskutiert werden kann sowie einen Raum mit Profilen von Absolventen. "Das Metaverse bietet uns als interaktive Infoveranstaltung die Möglichkeit, unser Studium abwechslungsreich und auf spannende Art und Weise unseren Interessenten zu präsentieren", schwärmt Thomas Metzger, Leiter der Lehre Wirtschaft an der Ost.



Als technische Plattform setzt die Bildungseinrichtung auf Spatial. Diese Plattform eignet sich deshalb gut, weil sie einen technisch unkomplizierten Zugang ermöglichen soll. Zudem kann man sich auch ohne Registrierung mit einem Gast-Account einloggen und die Interaktionsmöglichkeiten des Metaverse nutzen. Die Fachhochschule wird die virtuellen Infoveranstaltungen als Ergänzung zu den klassischen Veranstaltungen per Video-Teilnahme oder vor Ort einsetzen. (adk)