Swiss Metaverse Association gegründet

9. März 2023 - 47 Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung in der Schweiz haben die Swiss Metaverse Association ins Leben gerufen. Ziel des Vereins ist es, günstige Rahmenbedingungen zu definieren, um die Schweiz als Zukunftsstandort zu festigen.

Die Swiss Metaverse Association wurde aus einem Zusammenschluss von Organisationen, Banken, Startups, Universitäten, Verbänden und Einzelpersonen in Bern gegründet. Ziel des Vereins ist es, ein breit abgestütztes Metaverse-Ökosystem zu schaffen. Ausserdem möchten sich die Gründer für attraktive Rahmenbedingungen in der Schweiz einsetzen, so dass neue Geschäftsmodelle, Firmen und Arbeitsplätze entstehen können. Im Rahmen der Gründung sind diverse Veranstaltungen geplant, ausserdem werden zurzeit Arbeitsgruppen formiert, die spezifische Fragestellungen und Themen bearbeiten werden.Was die Themenauswahl betrifft, so hat sich die Swiss Metaverse Association gleich zu Beginn an vielfältige Gebiete auf die Fahne geschrieben: So werden Steuern, Industrielles Metaverse, Regulierung, Kunst und Kultur, Forschung und Bildung, Versicherung und Banking, Technologie und Infrastruktur, Health sowie Tourismus und Sport als übergeordnete Themenbereiche genannt.Präsidiert wird die Swiss Metaverse Association von Tina Balzli, Partner und Leiterin der Fintech & Blockchain Abteilung bei CMS Schweiz sowie Alexandra Hofer, Senior Consultant bei Furrerhugi. "Mit diesem Verein schaffen wir wichtige Grundlagen, um die Schweiz als innovativen und zukunftsgerichteten Standort zu positionieren, der Metaverse-Projekte ermöglicht. Als Verein vernetzen wir die relevanten Akteure, initiieren Projekte und fördern den Dialog und die Aufklärung", sagt die frisch gewählte Co-Präsidentin Tina Balzli.Weitere Informationen zum Verein sowie den Gründungsmitgliedern finden sich auf ihrer Website . (adk)