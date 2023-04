Bilder und Spezifikationen des Pixel 7a geleakt

(Quelle: Steve H.McFly / @OnLeaks)

11. April 2023 - Google neues Budget-Smartphone, das Pixel 7a, wird in drei Farben erhältlich sein. Angetrieben wird es von einem Tensor SoC der zweiten Generation.

Das Pixel 7, welches im Oktober 2022 vorgestellt wurde ("Swiss IT Magazine" berichtete ), bekommt einen kleinen Budget-Bruder – das Pixel 7a. Nun sind Pressebilder des Mittelklasse-Smartphones, dessen Vorstellung im Rahmen der Entwicklerkonferenz Google IO 2023 erwartet wird, im Internet aufgetaucht. Veröffentlicht wurden die Bilder vom bekannten Leaker Steve H.McFly (@OnLeaks) auf Mysmartprice.com . Laut dem Bericht soll das Gerät in den drei Farben Weiss, Grau und Hellblau erhältlich sein.

Weiter kommt das Pixel 7a mit einem zentrierten Punch Hole in der Front für die Selfie-Kamera (10,8 MP), an der Rückseite soll eine 64-Megapixel-Kamera von Sony und ein 12-MP-Weitwinkelsensor verbaut werden. Das Smartphone, das mit Android 13 kommt, ist mit 256 GB internem Speicher ausgerüstet, für die Rechenleistung kommt ein Tensor SoC der zweiten Generation zum Einsatz. Fürs Display soll Google auf ein 6,1-Zoll-OLED-Panel setzen, das 90 Hz Bildwiederholrate bietet. Weiter ist auch Wireless Charging mit 5 W an Bord. (win)