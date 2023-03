Pixel Watch erhält Unfallerkennung

(Quelle: Google)

14. März 2023 - Google spendiert seinen Pixel-Smartphones und der Pixel Watch im Rahmen eines ersten Feature Drops in diesem Jahr einige neue Funktionen – von einer Unfallerkennung bis zu einem magischen Radierer.

Google hat einen ersten Feature Drop für seine Pixel-Smartphones und die Pixel Watch angekündigt . Zu den interessantesten Neuerungen gehört sicherlich die Unfallerkennung für die Pixel Watch. Sie soll erkennen, wenn jemand schwer stürzt und in diesem Fall automatisch eine Verbindung mit einem Notdienst herstellen. Google verspricht ferner, dass die Smartwatch dank den integrierten Bewegungssensoren sowie Machine Learning auf der Uhr selbst schwere Stürze beispielsweise genau vom Ausüben einer starken körperlichen Aktivität oder einem kleinen Stolperer unterscheiden kann, um so versehentliche Notrufe zu vermeiden. Zudem verspricht Google mit Wear OS 3+ in den nächsten Wochen einige neue Sound- und Display-Einstellungen für die Pixel Watch.Im Rahmen des ersten Feature Drops 2023 wird zudem Health Connect fix in die Pixel-Smartphones integriert und eine schnellere Night-Sight-Funktion für das Pixel 6 und das Pixel 6 Pro ausgerollt. Bisher war diese dem Pixel 7 und Pixel 7 Pro vorbehalten. Gleichzeitig macht Google den Magic Eraser für Fotos auf allen Pixel-Telefonen verfügbar und führt Direct My Call ein. Damit sollen Pixel-Besitzer sich schneller durch Menüs und Warteschlangen von Unternehmen navigieren können, indem sie verschiedene Fragen bereits vor dem Anruf beantworten. Last but not least lassen sich Timer neu über mehrere Geräte hinweg synchronisieren und nutzen. Die verschiedenen Aktualisierungen werden ab sofort verteilt und sollen in den nächsten Wochen auf alle Geräte kommen. (mv)