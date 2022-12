Pixel-Produkte erhalten neue Features

(Quelle: Google)

7. Dezember 2022 - Der neueste Feature Drop von Google für Smartphones der Pixel-Reihe und die Pixel Watch bringt Neuerungen wie VPN, Clear Calling und Schlaferkennung.

Google verpasst seinen Pixel-Smartphones und der Pixel Watch neue Funktionen in Form eines grösseren Feature Drops – so etwas findet üblicherweise rund alle drei Monate statt. Diesmal, so ein Blogpost , ist eine der Hauptneuerungen eine VPN-Funktion, die beim Pixel 7 und Pixel 7 Pro kostenlos nutzbar ist und für ältere Geräte per Google-One-Abo dazugebucht werden kann. Beim Telefonieren profitieren User der neuesten Pixel-Smartphones nun von Clear Calling mit verbesserter Sprachqualität. Dieses Feature bleibt dem Pixel 7 und 7 Pro vorbehalten, da es den Tensor-G2-Chip voraussetzt. Dies gilt nicht für eine weitere Neuerung, eine einheitliche Oberfläche für alle Sicherheits- und Privatsphäre-Einstellungen auf einer Seite. Verbessert hat Google auch die Recorder-App, und zwar mit klar erkennbaren Labels für die verschiedenen Gesprächsteilnehmer – allerdings nur für Gespräche in Englisch.Neues gibt es auch für die Pixel Watch. Googles Smartwatch beherrscht nun die Schlafprofile von Fitbit und kann so zehn verschiedene Aspekte des Schlafs erkennen, darunter wie lange man schläft, wie die Schlafqualität ist und ob und wann man beim Schlafen hustet oder schnarcht. Erst 2023 werden zudem die Pixel Buds Pro mit einem neuen Feature versorgt: Support für Spatial Audio, interessant vor allem für die räumliche Positionierung des Tons von Filmen und TV-Serien. (ubi)