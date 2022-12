Viele neue Funktionen für Android

(Quelle: Google)

5. Dezember 2022 - Ein Bündel neuer Funktionen wartet in der Weihnachtszeit auf Android-Nutzer. Unter anderem überarbeitet Google den Collagen-Editor, die Google-TV-App und den Lesemodus.

Anlässlich der Weihnachtszeit kündigt Google ein Bündel neuer Funktionen für Android an. Per Blog-Beitrag teilt das Unternehmen, mit welchen Neuerungen Android aufwartet. Google leistet zum Beispiel Lesebehinderten Hilfe: Mit dem Lesemodus für Android lässt sich die Anzeige von Schriftstücken besser anpassen, einschliesslich Kontrast, Schriftart und -grösse. Weiter verfügt die Text-to-Speech-Funktion von Android neu über eine Geschwindigkeitskontrolle.Dank dem Update sollen Android-Geräte zukünftig auch als Fernbedienung genutzt werden können. Per Fingerklick soll es fortan möglich sein, Film und Serien direkt von der Google-TV-App auf einen kompatiblen Fernseher zu übertragen.