Google präsentiert Pixel 7 und Pixel 7 Pro

(Quelle: Google)

7. Oktober 2022 - Google hat seine neuesten Smartphones Pixel 7 und Pixel 7 Pro vorgestellt, die per sofort in vielen europäischen Ländern vorbestellt werden können. In der Schweiz sind die neuen Pixel-Geräte allerdings noch nicht verfügbar.

Google hat die jüngsten Mitglieder Pixel 7 und Pixel 7 Pro seiner Smartphone-Familie offiziell vorgestellt. Beide Geräte arbeiten mit der jüngsten Android-Version 13, sind mit Googles neuem Tensor-G2-Prozessor ausgestattet und sind in den Farben Lemongrass (Pixel 7), Hazel (Pixel 7 Pro), Snow und Obsidian erhältlich. Beide Geräte verfügen zudem über einen Fingerabdrucksensor, eine Dual-SIM-Funktion und verstehen sich mit 5G und Wi-Fi 6e (802.11ax).



Das Pixel 7 verfügt über ein 6,3-Zoll-Display und stellt 1080 x 2400 Pixel dar. Das 197 Gramm schwere Gerät ist mit 8 GB Arbeitsspeicher und wahlweise 128 GB oder 256 GB Anwenderspeicher erhältlich, der sich nicht über SD-Karten erweitern lässt. Verbaut wurde ausserdem eine 10,8-Megapixel-Frontkamera sowie eine 50-MP-Rückkamera, die auch mit 4K-Videos bei 30 fps zurechtkommt.



Beim Pixel 7 Pro kommt ein 6,7-Zoll-Display zum Einsatz das mit einer QHD-Auflösung von 1440 x 3120 Pixeln zurechtkommt. Das RAM ist hier mit 12 GB ausgestattet und die Speicherausstattung beträgt 128, 256 oder 512 GB. Weiter finden sich eine 50-MP-Rückkamera und eine 10,8-MP-Frontkamera.