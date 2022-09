Preise der Pixel-7-Smartphones geleakt

(Quelle: Google)

23. September 2022 - Am 6. Oktober wird Google an einem Launch-Event die jüngste Smartphone-Generation der hauseigenen Pixel-Familie vorstellen. Über die Spezifikationen gibt es bis anhin nur Mutmassungen, doch jetzt sind die Preise durchgesickert.

Am kommenden 6. Oktober wird Google an einem grossen Launch-Event die kommende Generation der Pixel-Smartphones vorstellen. Viel ist von der neuen Geräte-Generation bis anhin nicht bekannt, doch jetzt sind immerhin die Gerätepreise durchgesickert. Wie "XDA Developers" berichtet , soll das Modell Pixel 7 zum Preis von 599 Dollar auf den Markt kommen, während für die Pro-Version 899 Dollar verlangt werden sollen. Dazu wurde bekannt, dass die Geräte in den Farbvarianten Lemongrass, Snow, Hazel und Obisidian auf den Markt kommen sollen.Was die Spezifikationen der neuen Pixel-Generation anbelangt, liess Google bis anhin nur wenig verlauten. Bekannt ist, dass die Android-13-basierten Geräte mit einem Tensor-Prozessor der nächsten Generation arbeiten werden; der Vorgänger wurde in den Pixel-6-Modellen verbaut. Das Pixel 7 soll weiter mit Abmessungen von 155,6 x 71,1 x 8,7 Millimeter geringfügig kleiner werden als das Vorgängermodell. Dasselbe gilt auch für das Modell Pixel 7 Pro, dass 163 x 76,6 x 8.7 Millimeter gross sein soll. Unbestätigt sind auch die Speicherausstattungen. So soll das Pixel 7 über 8 GB RAM und 128 GB Anwenderspeicher verfügen, während beim Pro-Modell 12 und 256 GB zur Verfügung stehen sollen. Das Display beim Pixel 7 soll schliesslich mit einer Diagonalen von 6,3 Zoll geringfügig kleiner ausfallen als beim Vorgänger, während das Pixel 7 Pro weiterhin über ein 6,7-Zoll-Display verfügen soll. (rd)