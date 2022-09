Google-Event am 6. Oktober

(Quelle: Google)

7. September 2022 - An einem Live- und Online-Event am 6. Oktober präsentiert Google die Pixel-7-Serie, die Pixel Watch und zwei neue Pixel-Buds-Modelle.

An einem Event in New York wird Google neue Produkte vorstellen, so ein Tweet des Unternehmens. Die Veranstaltung findet unter dem traditionellen Motto "Made by Google" statt und lässt sich auf Youtube auch online verfolgen. Vor Ort im New Yorker Quartier Williamsburg in Brooklyn sind ausschliesslich Journalisten geladen. Start ist am 6. Oktober 2022 um 10 Uhr New Yorker beziehungsweise 16 Uhr Schweizer Zeit.Bereits im Vorfeld informiert Google darüber, was am 6. Oktober gezeigt werden soll – in Aussicht gestellt hatte Google die Neuheiten schon an der I/O-Konferenz im Mai. Man erhalte einen ersten Blick auf die neue Smartphone-Generation mit Pixel 7 und Pixel 7 Pro sowie auf die Pixel Watch, verkündet der Hersteller. Die Pixel-7-Geräte laufen unter Android 13 und sind mit einem Tensor-Prozessor der nächsten Generation für KI-Berechnungen ausgestattet. Bei der Pixel Watch handelt es sich um Googles erste eigenentwickelte Smartwatch, bei deren Entwicklung "Googles Nützlichkeit und die Gesundheits- und Fitnessexpertise von Fitbit zusammengebracht werden", wie es heisst. Neben den Pixel-Smartphones und der Pixel Watch zeigt Google am Made-by-Google-Event weiter zwei neue In-Ear-Kopfhörer, die Pixel Buds Pro und die Pixel Buds A-Series. (ubi)