Kameraproblem bei Pixel-7-Geräten

(Quelle: Google)

13. März 2023 - Gezoomte Fotos werden bei Pixel-7-Smartphones in einigen Fällen nicht gespeichert. Betroffen sind alle Pixel-7-Modelle und verschiedene Android-Versionen.

Die Kamera und die Qualität der geschossenen Bilder dürfte für viele Konsumenten bei der Wahl eines Smartphones ein entscheidendes Kaufkriterium sein. So auch bei der Pixel-7-Serie von Google , die im Fall des Pro-Modells mit einem Dreifach-Rückkamerasystem mit 50-MP-Weitwinkel-, 12-MP-Ultraweitwinkel- und 48-MP-Telekamera mit 5-fachem optischem Zoom aufwartet und mit überzeugender Bildqualität glänzt.Digitale Fotos sind allerdings nur dann wirklich erfreulich, wenn sie nach dem Tap auf den Auslöser ordnungsgemäss gespeichert werden. Genau dies scheint für gezoomte Bilder aber nicht immer zu funktionieren, wie das deutsche "GoogleWatchBlog" meldet . Demnach berichten Pixel-7-User, dass sich fallweise Fotos nicht speichern lassen, in denen ein Objekt nahe herangezoomt wird. Das Phänomen tritt unabhängig von der Zoomstufe auf und wurde etwa bei 2-fach- und 5-fach-Aufnahmen beobachtet. Zwar lässt sich der Auslösebutton bedienen, aber das Foto wird nicht abgelegt und ist somit verloren.Vermutlich, so der Blogpost, liege das Problem in der HDR-Verarbeitung, die je nach Situation nicht richtig arbeitet und hängenbleibt, worauf der Speichervorgang gar nicht erst angestossen wird. Es seien alle Pixel-7-Modelle und verschiedene Android-Versionen von 13 bis 14 DP2 betroffen – und es sei nicht bekannt, ob Google den Fehler bald mit einem Update behebe. (ubi)