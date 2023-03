Neue Preview von Android 14 verfügbar

(Quelle: Google)

10. März 2023 - Google hat eine zweite Developer Preview der kommenden Android-Version 14 veröffentlicht. Zu den Neuerungen zählen erweiterte Rechtevergabe bei Fotos oder optimierte Speichernutzung für Hintergrund-Apps.

Google hat die zweite Developer Preview von Android 14 veröffentlicht. Mit der Vorschauversion will Google Entwicklern die Möglichkeit bieten, ihre Anwendungen an die neue Version des mobilen Betriebssystems anzupassen.Wie in einem Blog-Beitrag zu erfahren ist, bietet die neue Vorabversion unter anderem eine erweiterte Rechtevergabe bei Fotos. Damit braucht man einer App nicht mehr den Zugriff auf die komplette Fotosammlung zu gewähren, sondern kann nur den Zugriff auf ausgewählte Aufnahmen erlauben, wobei für jede App eine eigene Auswahl getroffen werden kann. Ausserdem wird der Credential Manager als Plattform API implementiert mit Rückwärtskompatibilität bis Android 4.4. Weitere Verbesserungen betreffen das Speichermanagement von Apps, die im Hintergrund laufen oder die Nutzung von App Stores.Eine erste Beta-Version von Android 14 dürfte voraussichtlich an Googles hauseigener Entwicklerkonferenz I/O vorgestellt werden, die am 10. Mai stattfinden wird. (rd)