Twitter- gegen Dodgecoin-Logo ausgetauscht, Kurs hebt ab

(Quelle: Twitter/SITM)

4. April 2023 - Twitter-Boss Elon Musk hat den blauen Twitter-Vogel durch den Dodgecoin-Hund ersetzt. Prompt machte der Dodgecoin-Kurs einen Sprung.

Elon Musk hat sich in Vergangenheit bereits des Öfteren für die eigentlich als Scherz gedachte Digitalwährung Dodgecoin stark gemacht. Nun hat er in seiner Rolle als Twitter-Boss aber den Vogel abgeschossen – und das wortwörtlich. Musk hat nämlich den blauen Twitter-Vogel auf der Plattform durch das Dodgecoin-Logo ersetzt – ohne jegliche Erklärung dazu zu liefern. Der Logo-Austausch hatte zur Folge, dass der Dodgecoin-Kurs zeitweise um die 20 Prozent in die Höhe schoss – wenn auch auf tiefem Niveau von rund 7 US-Cent auf etwas über 9 US-Cent. Zu seinen besten Zeiten im Frühjahr 2021 war der Dodgecoin kurzzeitig über 60 Cent wert.



Musks Begeisterung für den Dodgecoin hat im bereits eine Klage von Dodgecoin-Investoren eingebrockt, die ihm vorwerfen, den Kurs der Digitalwährung absichtlich nach oben getrieben zu haben, um sie dann abstürzen zu lassen. Erst vergangene Woche hatten Musks Anwälte eine Abweisung der Klage beantragt mit dem Argument, der Dodgecoin sei ein legitimes Investitionsobjekt. (mw)