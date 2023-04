Google verschiebt Manifest-2-Aus nochmals

(Quelle: Pixabay)

3. April 2023 - Die Transition von der Chrome-Erweiterungs-API Manifest 2 auf Version 3 startet laut Google neu nicht mehr 2023, sondern erst im kommenden Jahr und soll den Entwicklern mit sechs Monaten Vorlauf angekündigt werden.

Bei Google will man das sogenannte Manifest 2, die API für Chrome-Extensions, seit längerer Zeit durch eine neue Version namens Manifest 3 ersetzen. Diese ist jedoch umstritten, und manche Entwickler von Chrome-Erweiterungen zeigen Manifest 3 bis heute die kalte Schulter. Eigentlich wollte Google Manifest 2 schon länger testweise abschalten. Bereits auf Januar 2023 waren entsprechende Experimente geplant, und zwar in den Canary-, Dev- und Beta-Channels für Chrome 112.Jetzt wird das Aus für die bisherige API erneut in die Zukunft verschoben, wie einem Beitrag des Chrome-Extension-Teams auf Google Groups zu entnehmen ist. Man habe aufgrund von Entwickler-Feedback bereits verschiedene Änderungen und Verbesserungen an Manifest 3 vorgenommen und wolle damit weiterfahren, um einen reibungslosen und erfolgreichen Übergang von Manifest 2 auf 3 zu ermöglichen. Am Zeitplan arbeitet Google demnach noch: Neu heisst es, dass die ersten Tests zur Deaktivierung von Manifest 2 erst 2024 starten sollen. Extension-Entwickler will Google mindestens ein halbes Jahr vorher über den Terminplan informieren. (ubi)