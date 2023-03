Synology präsentiert Kameras mit KI-Funktionen

(Quelle: Synology)

23. März 2023 - Synology erweitert sein Portfolio und nimmt zwei Überwachungskameras ins Sortiment auf. Besonders hervorheben möchte sich das Unternehmen mit der zugrunde liegenden Software.

Synology steigt mit zwei Kameras ins Geschäft der Überwachung mittels Kameras ein. Zum Start sind die beiden Kameratypen BC500 für den Aussenbreich sowie TC500 für den Innenbereich erhältlich. Beide Kameras lassen sich mit dem Videomanagementsystem Surveillance Station von Synology verbinden. Für eine gute Bildqualität filmen die beiden Kameras in einer Auflösung von 2820 x 1620 in 30 fps bei einem Ansichtswinkel von 110 Grad. Ein Infrarot-Sensor ermöglicht auch nachts eine Reichweite von bis zu 30 Metern, während die Schutzklasse IP67 garantiert, dass auch Staub und Regen den Kameras nichts anhaben kann.Damit bei einem Vorfall schnell reagiert werden kann, sind beide Kameras mit einer KI-fähigen Software ausgerüstet. Auf dem Bildausschnitt können virtuelle Grenzen definiert werden, ab wann ein Alarm ausgelöst werden soll. Die Software schlägt dann nur bei vordefinierten Vorfällen Alarm. Mit Funktionen wie Personen-, Fahrzeug- und Eindringungserkennung sowie einer Bildsuchfunktion können Nutzer potenzielle Gefahren schneller erkennen. Ausserdem können betroffene Bereiche rasch untersucht werden und relevante Aufnahmen werden dadurch schneller gefunden.Die Daten- und Videoübertragung der Kameras erfolgt verschlüsselt, ausserdem ist die fortgesetzte Aufnahme auch bei Netzwerkproblemen gewährleistet. "Die BC500 und TC500 sind ausgezeichnete IP-Kameras für alle Unternehmen oder Organisationen. Die Kombination dieser Kameras mit Synology Surveillance Station bietet unerreichte Benutzerfreundlichkeit", sagt Lori Hsieh, Produktmanagerin für Synology-Kameras. Die beiden Modelle kommen anfangs Juni in den Schweizer Handel. (adk)