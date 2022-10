Neues von Synology

(Quelle: Synology)

31. Oktober 2022 - Synology hat eine ganze Reihe neuer Hardware- und Softwarelösungen sowie Verbesserungen bei seinen Cloud Services präsentiert, die 2023 auf den Markt kommen sollen.

Unter dem Motto "2023 and beyond" hat Synology Ende Oktober 2022 künftige Lösungen vorgestellt, mit denen Unternehmen leistungsfähiger und resilienter werden sollen. Die präsentierten Innovationen finden sich in den Bereichen Datenverwaltung, Datensicherung, Videoüberwachung, Hybrid-Cloud-Dienste und Netzwerk.Punkto Datenverwaltung wird das auf Anfang 2023 erwartete DSM 7.2 volle Volumenverschlüsselung ermöglichen, womit sich die Speicher-Performance gegenüber der Verschlüsselung freigegebener Ordner um 48 Prozent steigern soll. Weiter bringt DSM 7.2 WORM-Ordner, die sich einmal beschreiben und dann nur noch lesen lassen. Ein weiteres neues Feature ist Hyper Backup für unveränderbare Datensicherungen. Dazu kommen neue Features für Synology Drive, etwa zur Kennzeichnung geteilter Daten mit Wasserzeichen und Download-Richtlinien oder Remote-Löschung von Daten. Hardwareseitig will Synology 2023 horizontal skalierbare Systeme für Datei- und Objektspeicherung auf den Markt bringen, die zunächst hochverfügbare Cluster mit bis zu 60 Servern und 12 Petabyte Kapazität ermöglichen.Zum Thema Datensicherung führt der Hersteller eine neue Verwaltungsplattform für Active Backup und C2 Backup ein. Die Plattform soll die lokalen und Cloud-Lösungen von Synology vereinen und Administratoren und MSPs effiziente Werkzeuge für die Sicherung und Wiederherstellung zur Verfügung stellen.