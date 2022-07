Synology C2 Backup mit Support für MacOS

(Quelle: Synology/SITM)

26. Juli 2022 - Neben Windows-PCs und -Servern lassen sich mit dem Cloud-Backup-Dienst C2 Backup von Synology jetzt auch MacOS-Systeme sichern.

C2 Backup, der Cloud-Backup-Dienst von Synology , erlaubt neu auch das Backup von MacOS-Systemen, wie das Unternehmen mitteilt. Zu den Vorteilen von C2 Backup gehören demnach die schnelle Einrichtung und einfache Verwaltung, die Sicherung kompletter Systeme inklusive externe Laufwerke, inkrementelles Backup sowie Bare-Metal-Restore. Die Backups werden Client-seitig mit AES-256 und einem privaten Schlüssel, der nur dem User bekannt ist, verschlüsselt und in einem Rechenzentrum in Frankfurt abgelegt.C2 Backup für Geschäftskunden ist ab rund 500 Euro pro Jahr erhältlich. Dafür erhält man ein Backup-Volumen von 5 TB, das von bis zu 250 Usern genutzt werden kann. Neben Windows-PCs und Servern sowie neu MacOS-Geräten unterstützt der Dienst auch die Sicherung von Exchange-Online-Postfächern und Onedrive for Business. Die Privatnutzer-Variante schlägt mit 35 Euro pro Jahr für 500 GB bis zu 250 Euro jährlich für 5TB zu Buche. (ubi)