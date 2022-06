Synology stellt neues 5-Bay-NAS vor

(Quelle: Synology)

30. Juni 2022 - Synology hat das Modell DS1522+ vorgestellt, das fünf Einschübe bietet und über einen Netzwerk-Upgrade-Steckplatz mit einem 10-GbE-Anschluss bestückt werden kann.

NAS-Spezialist Synology hat das Angebot an Desktop-NAS um die Version DS1522+ aufgestockt. Das Modell soll sich für kleine Unternehmen, Aussenstandorte oder aber für anspruchsvolle Heimanwender respektive das Home Office eignen. Standardmässig bietet das NAS Platz für fünf Laufwerke (2,5 oder 3,5 Zoll SATA), über Expansionseinheiten (DX517) sind bis maximal 15 Laufwerkeinschübe möglich. Den Lese- und Schreibdurchsatz gibt Synology mit 736 beziehungsweise 796 MB pro Sekunde an. Ins Netzwerk integriert wird das NAS über vier 1-GbE-Ports – via Netzwerk-Upgrade-Steckplatz ist auch ein 10-GbE-Anschluss verfügbar. Ebenfalls geboten werden zwei integrierte Steckplätze für M.2 NVMe SSD-Cache.Als Betriebssystem läuft auf dem NAS Synology das hauseigene Diskstation Manager (DSM) in der Version 7.1, das laut Herteller über robuste und umfassende Funktionen für Datenverwaltung, Dateifreigabe, Zusammenarbeit und Videoüberwachung verfügt. Das NAS ist ab sofort zu haben und kostet ohne Laufwerke rund 700 Franken. (mw)