Oracle veröffentlicht Java 20

(Quelle: Oracle)

22. März 2023 - Java 20 und das zugehörige JDK von Oracle sind da. Versprochen werden zahlreiche Neuerungen. Der nächste Long-Term-Support-Release erscheint allerdings erst im Herbst.

Oracle hat die Verfügbarkeit von Java 20 angekündigt. Die neueste Version der Programmiersprache und Entwicklungsplattform soll Tausende von Leistungs-, Stabilitäts- und Sicherheitsverbesserungen bringen. Versprochen werden unter anderem Plattformerweiterungen, die Entwicklern helfen, ihre Produktivität zu steigern und Innovation und Wachstum in ihren Unternehmen voranzutreiben. Die Sprache an sich wurde dahingehend erweitert, als dass sie den Benutzern nun unter anderem eine gemeinsame Nutzung unveränderlicher Daten innerhalb und zwischen Threads sowie das Verschachteln von Datensatzmustern und Typmustern ermöglicht.Java 20 beziehungsweise das neueste Java Development Kit (JDK) 20 steht ab sofort für Entwickler, Unternehmen sowie Endkunden bereit und kann auf dieser Seite heruntergeladen werden. Dabei ist anzumerken, dass das JDK 20 von Oracle , trotz der runden Versionsnummer, kein Long-Term-Support-Release (LTS) ist und daher nur solange aktualisiert wird, bis es in sechs Monaten durch JDK 21 ersetzt wird. Dabei wird es sich dann um die nächste LTS-Version handeln. Weitere Details zu Java 20 gibt es in diesem Blog-Beitrag von Oracle. Die vollständigen Release Notes von JDK 20 findet man derweil hier. (mv)