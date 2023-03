Künstliche Intelligenz und die Zukunft der Software-Entwicklung

(Quelle: Microsoft)

10. März 2023 - An der Microsoft Ignite Spotlight on Switzerland war ein Thema allgegenwärtig: Künstliche Intelligenz (KI). Mit rund 1100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war die Tech-Konferenz im Kongresshaus Zürich ausserdem komplett ausgebucht.

Vergangenen Herbst führte Microsoft mit der Ignite seinen ersten physischen Tech-Event seit Ausbruch der Coronapandemie durch. Nach der globalen Konferenz fand im Kongresshaus Zürich am 9. März 2023 nun auch eine allererste, lokale Schweizer Ausgabe statt.Mit rund 1100 teilnehmenden Entwicklerinnen und Entwicklern sowie IT-Profis aus der ganzen Schweiz war die Microsoft Ignite Spotlight on Switzerland komplett ausgebucht und zeigte damit eindrücklich, wie gross in der Community nach unzähligen Online-Events und Webinaren die Sehnsucht nach einer «richtigen» Tech-Konferenz inklusive allem Drum und Dran war. Tags zuvor fand die Microsoft Envision Switzerland statt, die sich an Führungskräfte in Unternehmen richtete und ebenfalls mit rund 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufwarten konnte.Begrüsst wurden die Teilnehmenden der Schweizer Ignite-Konferenz von Catrin Hinkel, CEO von Microsoft Schweiz. Sie stellte in ihrer Keynote das Innovationsland Schweiz in den Fokus, das führend im Einsatz neuer Technologien sei und auch im Bereich KI eine gewichtige Rolle spiele. Gleichzeitig gab sie den Anwesenden mit auf den Weg, Technologie, die in ihren Augen in unserem Leben immer wichtiger wird, verantwortungsvoll zu nutzen, die Sicherheit nicht ausser Acht zu lassen und, was ihr ebenfalls wichtig ist, die ganze Gesellschaft und nicht nur einzelne Bevölkerungsgruppen davon profitieren zu lassen.