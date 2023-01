Zwei Schweizer Microsoft-Konferenzen im März

(Quelle: Microsoft)

18. Januar 2023 - Anfang März veranstaltet Microsoft Schweiz im Kongresshaus Zürich die Microsoft Ignite Spotlight on Switzerland sowie die Microsoft Envision Switzerland. Registrationen sind ab sofort möglich.

Microsoft Schweiz lädt im März gleich zu zwei Konferenzen ins Kongresshaus Zürich ein. Zuerst findet am Mittwoch, 8. März 2023, die Microsoft Envision Switzerland statt. Im Rahmen der Veranstaltung, die sich an Business Decision Maker richtet, soll über aktuelle Geschäfts- und Technologieinnovationen diskutiert und beispielsweise Fragen nachgegangen werden, wie Unternehmen ihre digitalen Fähigkeiten inmitten eines disruptiven Wandels aufrechterhalten und beschleunigen können. Dazu wird es verschiedene Keynotes und Breakout-Sessions geben. Registrationen sind ab sofort möglich. Weitere Informationen findet man via diesen Link Nur einen Tag später, am 9. März 2023, treffen sich im Kongresshaus Zürich dann Entwickler und IT-Professionals zur Microsoft Ignite Spotlight on Switzerland. Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit, sich auf den neuesten Stand der Technologie-Trends zu bringen. Dazu wird es verschiedene Keynotes und Breakout Sessions sowie Ask-the-Experts-Angebote und eine Connection Zone geben. Im Fokus stehen werden Themen wie Automatisierung und KI, datengesteuerte Erlebnisse, Sicherheit aber auch Themen rund um die hybride Arbeitswelt. Weitere Informationen, eine detaillierte Agenda und die Registrationsmöglichkeit findet man auf dieser Seite . (mv)