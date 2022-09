Der Android App Store in Windows 11 kommt in die Schweiz

(Quelle: Microsoft)

21. September 2022 - Zusammen mit dem Windows 11 2022 Update weitet Microsoft auch die Verfügbarkeit des Amazon Android App Stores auf 31 weitere Länder aus.

Microsoft verteilt per sofort das erste grosse Update für Windows 11, dass die Bezeichnung Windows 11 2022 Update trägt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Unter anderem wurde mit dem Update auch der Microsoft Store auf Windows 11 überarbeitet, und in dem Zusammenhang gibt Microsoft auch die Verfügbarkeit des Amazon Android App Store in Windows 11 für 31 weitere Länder bekannt. Unter diesen 31 Ländern befindet sich auch die Schweiz.Wie Microsoft via Blog schreibt, bekämen Windows-11-Anwender in diesen Ländern in den kommenden Wochen Zugriff auf mehr als 20'000 Android Apps und Games über den Amazon Android App Store. Zugänglich sind die Android-Apps über den Windows Store, wo der Content gesucht werden kann und auch redaktionell vorgestellt wird. Ebenfalls finden sich Bewertungen und Reviews für die Android-Anwendungen.Ausgeführt auf Windows 11 werden die Apps über das Windows Subsystem for Android, das mit Windows 11 eingeführt wurde. Dieses habe man in den letzten Monaten immer weiter verbessert, so Microsoft , unter anderem sei die Grafikperformance zwei- bis drei Mal schneller geworden, es finde sich Unterstützung für DRM in Videos, und die Bedienung der Apps via Touch, Maus und Tastatur sei weiter optimiert worden. (mw)