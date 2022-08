Microsoft Rewards-Programm nun auch in der Schweiz verfügbar

(Quelle: Microsoft)

4. August 2022 - Microsoft hat sein Rewards-Programm auf 38 weitere Länder ausgeweitet, darunter auch die Schweiz. Mit dem Programm lassen sich Punkte sammeln, indem im Microsoft Store eingekauft oder der Edge-Browser verwendet wird.

Microsoft hat sein Rewards-Programm, das bis anhin in 20 Ländern verfügbar war, auf 38 weitere Länder ausgeweitet – darunter auch auf die Schweiz. Dies hat "MSpoweruser" in einem Support-Dokument entdeckt Die Microsoft-Treuepunkte können gesammelt werden, indem im Microsoft Store eingekauft wird, der Edge-Browser verwendet wird oder man eine Bing-Suche im Suchfeld von Windows beginnt oder aber indem man auf der Xbox spielt. Für eine Suche via Bing zum Beispiel gibt es 3 Punkte, bei einem Einkauf im Microsoft Store 20 Punkte pro ausgegebenen Dollar. Punkte sammeln kann man zudem auch, indem man an Umfragen oder an Quizzes teilnimmt. Die Punkte können dann beispielsweise für Geschenkgutscheine, Filme, Apps oder Gewinnspiele eingelöst werden. Ausserdem kann man die Punkte für Spenden verwenden. Um die Punkte zu sammeln, muss man sich mit seinem Microsoft-Konto für das Programm registrieren und dann etwa beim Suchen und Surfen angemeldet sein. (mw)