GPT-4 soll nächste Woche vorgestellt werden

(Quelle: OpenAI)

10. März 2023 - Das jüngste KI-Sprachmodell GPT-4 von OpenAI soll kommende Woche offiziell vorgestellt werden. Dies gab Andreas Braun, CTO von Microsoft Deutschland, an einem KI-Event bekannt.

GPT-4, das neue Sprachmodell des KI-Spezialisten OpenAI, soll offenbar kommende offiziell vorgestellt werden. Wie "Heise" berichtet , wurde der Lancierungstermin, über den bis anhin nur gemutmasst wurde, an einer Veranstaltung namens "KI im Fokus – Digitaler Kickoff" von Andreas Braun, CTO bei Microsoft Deutschland genannt. "Wir werden nächste Woche GPT-4 vorstellen, da haben wir multimodale Modelle, die noch ganz andere Möglichkeiten bieten werden – zum Beispiel Videos", erklärte Braun im Rahmen seiner Präsentation über KI-Anwendungsmöglichkeiten. Grosse Sprachmodelle bezeichnete er in seiner Rede als "Game Changer", da sie Maschinen lernen, natürliche Sprache zu verstehen.Der "Heise"-Bericht lässt offen, in welchem Zusammenhang die GPT-4-Präsentation erfolgen könnte. Mittlerweile wird allerdings vermutet, dass das neue Sprachmodell von Microsoft-Chef Nadella selbst am kommenden Donnerstag, 16. März, an der Veranstaltung "The futue of Work with AI" vorgestellt werden könnte.Bei GPT-4 (das Kürzel steht für Generative Pretrained Transformer 4) handelt es sich um die neueste Entwicklung von Sprachverarbeitungssystemen und um den Nachfolger des aktuellen Modells GPT-3.5. Was die Fähigkeiten von GPT-4 anbelangt, kann derzeit nur spekuliert werden. (rd)